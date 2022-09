【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)週日晚一連發生兩宗兇殺案。

在週日晚上大約10點10分,Northern警局接報,Geary街900號街區發生刀傷案,警察趕到現場一個住所,發現兩人明顯受了刀傷,警方事後要求醫療救助。

消防局的醫護人員趕到現場後,將傷者送往當地醫院,一名傷者因生命危險而留院,另一名的傷者因傷勢過重而死亡。

在事發不久後的凌晨2點51分左右,警方接報,Laguna和Turk街地區發生槍擊事件,警員抵達現場後,發現一名成年男性中槍受傷,送院後因傷勢過重而不治。

舊金山警方還未對兩宗兇殺案提供更多的細節,民眾如有相關資訊,可撥打(415) 575-4444,與警方聯繫。

