多名共和黨州長稱會繼續將無證遊民送往庇護城市或州份

【KTSF 周正鈞報導】

多個共和黨藉州長表示,他們會繼續把那些向美國尋求庇護的遊民,從南方邊境送往其他城市及州份。

一名在佛羅里達州的外判商表示,有跡象顯示,一些遊民被說服由德州去到在麻省的Martha’s Vineyard島,這一份單張就指難民將會有不同的援助,當中包括現金及就業服務,但這些湧去Martha’s Vineyard島的遊民,是想獲得庇護,而不是要取得難民身份。

目前有更多的遊民在沒有事先通知或協調之下,就由德州送往紐約市。

紐約市長Eric Adams說:「這是一場人為的人道危機,這是全力以赴的時刻。」

Adams指責德州州長Greg Abbott,不斷的將滿載遊民的巴士送到紐約市,週一有6台巴士到達,週末將會再有22台。

Adams說:「當我們詢問德州州長可否協調,可否鑑認來者是誰,這樣我們不用猜測,德州拒絕這樣做。」

遊民湧入增加紐約市的庇護系統壓力,自5月起該系統處理超過11,000人的庇護申請,當中2,500人是由德州送來。

Abbott說:「為我們的社區資源減壓,我們要繼續營運這些巴士。」

過去兩年來,在美墨邊境飆升的遊民人潮,使得多個州的共和黨籍州長指稱,那些庇護城市及庇護州份,才是這些人應該去的地方。

這名男子聲稱,他與孩子由委內瑞拉,經過40日旅途到達美國邊境,他們從德州被送到首都華盛頓。

他說他不知道會去那裡,巴士就這樣把他們放下,也不告訴他們所在地點。

那些共和黨籍州長指,遊民是自願去其他州份,而州長們也宣稱會繼續推行遊民重置計劃。

佛州州長Ron DeSantis說:「將會有更多巴士,估計也會有更多班機,但我會告訴你,立法機關給了我們1200萬,我們會善用這每一分錢,保護佛州的人民。」

Ron DeSantis就是利用州的這一筆撥款,在過去兩週安排了兩班飛機,把遊民送到Martha’s Vineyard島,佛州的有關法律規定,有關的遊民必需是在非法在佛州逗留,但那些送走的遊民,卻是在德州與佛州都合法居留,而佛州州長則為安排班機的措施辯護。

Ron DeSantis說:「他們在德州,找出那些試圖來佛州的人,然後免費送他們去庇護市/州。」

