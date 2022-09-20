多名共和黨州長稱會繼續將無證遊民送往庇護城市或州份

【KTSF 周正鈞報導】

多個共和黨藉州長表示，他們會繼續把那些向美國尋求庇護的遊民，從南方邊境送往其他城市及州份。

一名在佛羅里達州的外判商表示，有跡象顯示，一些遊民被說服由德州去到在麻省的Martha’s Vineyard島，這一份單張就指難民將會有不同的援助，當中包括現金及就業服務，但這些湧去Martha’s Vineyard島的遊民，是想獲得庇護，而不是要取得難民身份。

目前有更多的遊民在沒有事先通知或協調之下，就由德州送往紐約市。

紐約市長Eric Adams說：「這是一場人為的人道危機，這是全力以赴的時刻。」

Adams指責德州州長Greg Abbott，不斷的將滿載遊民的巴士送到紐約市，週一有6台巴士到達，週末將會再有22台。

Adams說：「當我們詢問德州州長可否協調，可否鑑認來者是誰，這樣我們不用猜測，德州拒絕這樣做。」

遊民湧入增加紐約市的庇護系統壓力，自5月起該系統處理超過11,000人的庇護申請，當中2,500人是由德州送來。

Abbott說：「為我們的社區資源減壓，我們要繼續營運這些巴士。」

過去兩年來，在美墨邊境飆升的遊民人潮，使得多個州的共和黨籍州長指稱，那些庇護城市及庇護州份，才是這些人應該去的地方。

這名男子聲稱，他與孩子由委內瑞拉，經過40日旅途到達美國邊境，他們從德州被送到首都華盛頓。

他說他不知道會去那裡，巴士就這樣把他們放下，也不告訴他們所在地點。

那些共和黨籍州長指，遊民是自願去其他州份，而州長們也宣稱會繼續推行遊民重置計劃。

佛州州長Ron DeSantis說：「將會有更多巴士，估計也會有更多班機，但我會告訴你，立法機關給了我們1200萬，我們會善用這每一分錢，保護佛州的人民。」

Ron DeSantis就是利用州的這一筆撥款，在過去兩週安排了兩班飛機，把遊民送到Martha’s Vineyard島，佛州的有關法律規定，有關的遊民必需是在非法在佛州逗留，但那些送走的遊民，卻是在德州與佛州都合法居留，而佛州州長則為安排班機的措施辯護。

Ron DeSantis說：「他們在德州，找出那些試圖來佛州的人，然後免費送他們去庇護市/州。」

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