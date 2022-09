奧克蘭華埠飲品店遭匪徒破窗入內搜掠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠一間飲品店,凌晨遭到匪徒破窗入內搜掠,損失幾百元現金,而玻璃門窗的維修費,亦可能需要過千元。

飲品店的店員Molly表示,上星期五凌晨4點多收到保安的電話,指店舖的玻璃被人打破,於是她回到店舖,店舖門口佈滿玻璃碎,收銀機被洗劫後,大量硬幣散落一地。

案發於上星期五奧克蘭華埠的Webster街,閉路電視畫面可見,一名騎著單車的小偷,從第9街方向過來,並停留於飲品店門口,之後涉嫌犯案。

Molly指損失幾百元現金,不肯定業主會負責維修還是需要自費,又指窗門還未正式報價,但預計不會便宜。

Molly說:「應該維修一對門也800元,單是那塊玻璃,那塊窗這麼大也應該過千元了,兩樣加起來也二千元了。」

她說,其實到處的治安都不是太好,但就比以前當街搶劫的情況有好轉。

Molly說:「但現在做生意,一來每人都不會出來消費,過了下午3、4點已經很靜,連超市都全關門了,做生意就比較困難。」

她又指,雖然警察加強巡邏有幫助,但始終警員都需要休息。

Molly說:「有人巡邏當然好,但沒有可能24小時巡邏,我覺得他們一天不弄好治安,拘捕了賊人也沒有用,這刻拘捕了,之後就放人,有什麽用呢?根本就沒有阻嚇性。」

她表示,案發當天,保安每一小時巡邏一次,凌晨3點沒事發生,4點再巡邏時就出事。

