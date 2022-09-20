奧克蘭華埠飲品店遭匪徒破窗入內搜掠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一間飲品店，凌晨遭到匪徒破窗入內搜掠，損失幾百元現金，而玻璃門窗的維修費，亦可能需要過千元。

飲品店的店員Molly表示，上星期五凌晨4點多收到保安的電話，指店舖的玻璃被人打破，於是她回到店舖，店舖門口佈滿玻璃碎，收銀機被洗劫後，大量硬幣散落一地。

案發於上星期五奧克蘭華埠的Webster街，閉路電視畫面可見，一名騎著單車的小偷，從第9街方向過來，並停留於飲品店門口，之後涉嫌犯案。

Molly指損失幾百元現金，不肯定業主會負責維修還是需要自費，又指窗門還未正式報價，但預計不會便宜。

Molly說：「應該維修一對門也800元，單是那塊玻璃，那塊窗這麼大也應該過千元了，兩樣加起來也二千元了。」

她說，其實到處的治安都不是太好，但就比以前當街搶劫的情況有好轉。

Molly說：「但現在做生意，一來每人都不會出來消費，過了下午3、4點已經很靜，連超市都全關門了，做生意就比較困難。」

她又指，雖然警察加強巡邏有幫助，但始終警員都需要休息。

Molly說：「有人巡邏當然好，但沒有可能24小時巡邏，我覺得他們一天不弄好治安，拘捕了賊人也沒有用，這刻拘捕了，之後就放人，有什麽用呢？根本就沒有阻嚇性。」

她表示，案發當天，保安每一小時巡邏一次，凌晨3點沒事發生，4點再巡邏時就出事。

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