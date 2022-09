奧克蘭市府本週六提供免費回收大件垃圾服務

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府每月最後一個星期六,為市內居民提供免費回收大件垃圾的服務,居民可到指定的地點棄掉大件的廢物,本星期六是本月的回收日,為了減少排隊的時間,市府將實施新的規矩。

本星期六9月24日早上9時至下午1時,奧克蘭居民可以將家裡垃圾桶放不下的大件廢物,帶到Edgewater Drive 7101號棄掉。

奧克蘭市府每月最後一個星期六都舉行這項回收活動,為了減少排隊時間,本星期六開始,市府將拒絕接受商業開車載垃圾到活動現場,也禁止車身超過10呎的貨車進入,市民必須出示住址證明,例如出示水電費單。

另外,當局不接受危險廢物,包括油漆、汽油、清潔用品、電池和燈泡等。

有關回收大型垃圾活動詳情,可瀏覽:https://www.oaklandca.gov/services/bulky-block-party-events-for-free-large-item-disposal

