Salesforce年度會議舊金山舉行 市中心料大塞車（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

科技公司Salesforce的年度會議Dreamforce大會，週二將會在舊金山（三藩市）舉行，大會可能重現疫情前的盛況，令市中心的交通受影響。

第20屆的Dreamforce大會，預計將有超過4萬人參加，這是自2020年疫情大流行以來，舊金山最大型的參與者面對面的會議。

活動於週二至週四舉行，將有助舊金山的旅遊業和商務復甦，預計將為市中心帶來4千萬美元的經濟收益。

本台的記者週一去到現場，發現人流和車流都開始多，有警員在四周，而場地亦已經佈置完成。

在會議期間，市民預計在Moscone Center會展中心一帶交通會出現嚴重堵塞。

根據舊金山交通局指，緊鄰三街以東的路段，以及位於四街Market街和Howard街之間的道路，預計將特別擁塞，而在三街第四街之間的Howard街，將在週日晚上8點之前封閉。

Salesforce就鼓勵住在Moscone Center附近酒店的參加者，步行或乘坐公共交通工具前往會展中心，在活動期間，Muni巴士服務不受影響。

今年的Dreamforce大會活動，當中包括40小時的現場節目，在防疫方面的措施也與上年不同，參加者不必提供疫苗接種證明，大會也沒有檢測措施。

但Salesforce表示，如果與會者感到不適，或病毒檢測呈陽性的話，就不應親自參加會議。

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