Salesforce年度會議舊金山舉行 市中心料大塞車（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

科技公司Salesforce的年度會議Dreamforce大會,週二將會在舊金山(三藩市)舉行,大會可能重現疫情前的盛況,令市中心的交通受影響。

第20屆的Dreamforce大會,預計將有超過4萬人參加,這是自2020年疫情大流行以來,舊金山最大型的參與者面對面的會議。

活動於週二至週四舉行,將有助舊金山的旅遊業和商務復甦,預計將為市中心帶來4千萬美元的經濟收益。

本台的記者週一去到現場,發現人流和車流都開始多,有警員在四周,而場地亦已經佈置完成。

在會議期間,市民預計在Moscone Center會展中心一帶交通會出現嚴重堵塞。

根據舊金山交通局指,緊鄰三街以東的路段,以及位於四街Market街和Howard街之間的道路,預計將特別擁塞,而在三街第四街之間的Howard街,將在週日晚上8點之前封閉。

Salesforce就鼓勵住在Moscone Center附近酒店的參加者,步行或乘坐公共交通工具前往會展中心,在活動期間,Muni巴士服務不受影響。

今年的Dreamforce大會活動,當中包括40小時的現場節目,在防疫方面的措施也與上年不同,參加者不必提供疫苗接種證明,大會也沒有檢測措施。

但Salesforce表示,如果與會者感到不適,或病毒檢測呈陽性的話,就不應親自參加會議。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。