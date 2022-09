北加女子假裝被綁架 被判入獄18個月罰款30萬

【KTSF 朱慧琪報導】

北加州一名女子因假裝自己被綁架,週一被法庭判入獄18個月及罰款30萬元。

案情指,40歲女子Sherri Papini是兩名孩子的母親,她於2016年離開Shasta縣的家外出跑步時失蹤,當局出動了大規模人力搜索她。

三週後她被尋回,並指自己被綁架,以及當中被綁之後的細節,她所說的版本在幾年後被推翻,調查員在Papini衣服上發現到她前男友的DNA,從而將案件與她的前男友聯繫起來。

她之後承認,在她所謂的綁架期間,一直和她前男友在南加州生活。

法庭週一判她入獄18個月,並要求支付超過30萬美元的賠償金,彌補其他損失,包括尋找她的費用,以及她從加州受害者賠償基金收到的3萬元。

