北加女子假裝被綁架 被判入獄18個月罰款30萬

September 20, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
Sherri Papini (Facebook)

【KTSF 朱慧琪報導】

北加州一名女子因假裝自己被綁架，週一被法庭判入獄18個月及罰款30萬元。

案情指，40歲女子Sherri Papini是兩名孩子的母親，她於2016年離開Shasta縣的家外出跑步時失蹤，當局出動了大規模人力搜索她。

三週後她被尋回，並指自己被綁架，以及當中被綁之後的細節，她所說的版本在幾年後被推翻，調查員在Papini衣服上發現到她前男友的DNA，從而將案件與她的前男友聯繫起來。

她之後承認，在她所謂的綁架期間，一直和她前男友在南加州生活。

法庭週一判她入獄18個月，並要求支付超過30萬美元的賠償金，彌補其他損失，包括尋找她的費用，以及她從加州受害者賠償基金收到的3萬元。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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