聯合國大會本週展開 布林肯警告新聞自由正面臨危險

【KTSF 張擎鳳報導】

聯合國大會在本週展開之際,美國國務卿布林肯警告說,新聞自由正面臨危險。

本年度聯合國大會召開,世界各國領導人參與的辯論,發言活動上週開始。

布林肯指出,新聞自由是民主的基石,他警告說,大眾新聞自由正受到審查、監視,並面對限制性的法律,和政治宣傳的威脅。

布林肯說:「我們的承諾,美國對言論自由、新聞自由的承諾是堅定不移的,因為它是健康民主的基石,但我們日益看到這些自由受到威脅,受到審查、監視、遭到限制性法律、政治宣傳、拘留、起訴和暴力的威脅,我們在世界各地都看到了這一點。」

布林肯說,必須堅持這些原則並使其成為現實,以保護它們免受那些試圖淡化、削弱或消除它們的人的侵害。

他並強調,新聞自由與言論自由,與我們的真正的利益息息相關。

打壓新聞自由的最新例子發生在俄國,自俄烏戰爭爆發半年來,俄國幾乎盡絕所有的獨立媒體,又禁止國民接觸外國資訊,並懲處所有涉及散播不利戰事或反對俄烏戰爭的言論,這些行為被視為「散播假消息」。

據無國界記者組織的報告,今年的新聞自由指數對180個國家的排行,北歐國家最高,俄國名列第153屬於情況很差的,28個國家之一,當中墊底的十名新聞自由最惡劣的國家,中國與土庫曼位列包尾第四,伊朗包尾第三,非洲的厄立特里亞包尾第二,而最包尾墊底的是北韓。

無國界記者組織衡量新聞自由的標準是,記者、個人與團體是否能獨立取得及通傳涉及公眾利益的各方面資訊,而不受政治干擾及不受身心威脅。

