聯合國大會本週展開 布林肯警告新聞自由正面臨危險

【KTSF 張擎鳳報導】

聯合國大會在本週展開之際，美國國務卿布林肯警告說，新聞自由正面臨危險。

本年度聯合國大會召開，世界各國領導人參與的辯論，發言活動上週開始。

布林肯指出，新聞自由是民主的基石，他警告說，大眾新聞自由正受到審查、監視，並面對限制性的法律，和政治宣傳的威脅。

布林肯說：「我們的承諾,美國對言論自由、新聞自由的承諾是堅定不移的，因為它是健康民主的基石，但我們日益看到這些自由受到威脅，受到審查、監視、遭到限制性法律、政治宣傳、拘留、起訴和暴力的威脅，我們在世界各地都看到了這一點。」

布林肯說，必須堅持這些原則並使其成為現實，以保護它們免受那些試圖淡化、削弱或消除它們的人的侵害。

他並強調，新聞自由與言論自由，與我們的真正的利益息息相關。

打壓新聞自由的最新例子發生在俄國，自俄烏戰爭爆發半年來，俄國幾乎盡絕所有的獨立媒體，又禁止國民接觸外國資訊，並懲處所有涉及散播不利戰事或反對俄烏戰爭的言論，這些行為被視為「散播假消息」。

據無國界記者組織的報告，今年的新聞自由指數對180個國家的排行，北歐國家最高，俄國名列第153屬於情況很差的，28個國家之一，當中墊底的十名新聞自由最惡劣的國家，中國與土庫曼位列包尾第四，伊朗包尾第三，非洲的厄立特里亞包尾第二，而最包尾墊底的是北韓。

無國界記者組織衡量新聞自由的標準是，記者、個人與團體是否能獨立取得及通傳涉及公眾利益的各方面資訊，而不受政治干擾及不受身心威脅。

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