【KTSF 朱慧琪報導】

拜登總統說COVID疫情已經結束,一些公共衛生官員並不認同。

拜登日前在出席底特律汽車展時,向在場民眾表示COVID-19疫情大流行已經結束,此舉引來一些公共衛生專家的批評,他們認為背後有政治動機,而並非在於保護公眾健康,主要是因為時機不對。

不久前,拜登政府才大力鼓勵國民接種新版本疫苗加強劑,而衛生官員也尋求國會撥款224億,用以應對最新的COVID情況。

目前美國每日平均仍有400人染疫死亡。

有衛生專家指出,雖然這個數目3個月保持穩定,但仍然反映疫情尚未結束。

世界衛生組織現時仍然將COVID列為世界公共衛生緊急事務,並認為拜登的言論,並未改變美國應對疫情的政策。

