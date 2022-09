舊金山錄得0.33吋降雨量 風暴助消防員撲救山火（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受一股低壓系統影響,灣區本週迎來有雨及大風的天氣,於傳統較為乾燥的9月,下雨不止罕有,而這股風暴亦有助消防員撲救Tahoe湖附近的Mosquito山火。

灣區週日廣泛地區有雨,根據國家氣象局,於過去48小時,舊金山(三藩市)錄得0.33吋降雨量,渡輪服務亦受到影響,部份班次需要取消。

而北灣Sonoma縣,部份地區錄得超過2吋,Big Sur錄得0.71吋,一號公路更因為水浸而一度需要關閉。

灣區週一亦錄得幾陣驟雨,但雨量不多,中半島下午錄得少於0.1吋降雨量,國家氣象局預測,未來兩天亦會有幾陣毛毛雨。

國家氣象局表示,9月是全年第三乾的月份,下雨是比較罕有。

但這場突如其來的雨,對於消防員來說就是個好消息,特別於山上,下雪及下雨有助消防員撲救於Tahoe湖附近的Mosquito山火。

這場119平方英里的山火,是加州本年最嚴重的山火,於下雨後,消防員得以控制38%的火勢。

加州消防局Cal Fire表示,雖然下雨有助減緩猛烈火勢,但亦帶來另一個問題,土壤經過濕潤後,泥土成為另一個安全隱患,而已經受損的大樹亦可能倒塌。

