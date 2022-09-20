舊金山錄得0.33吋降雨量 風暴助消防員撲救山火（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

受一股低壓系統影響，灣區本週迎來有雨及大風的天氣，於傳統較為乾燥的9月，下雨不止罕有，而這股風暴亦有助消防員撲救Tahoe湖附近的Mosquito山火。

灣區週日廣泛地區有雨，根據國家氣象局，於過去48小時，舊金山（三藩市）錄得0.33吋降雨量，渡輪服務亦受到影響，部份班次需要取消。

而北灣Sonoma縣，部份地區錄得超過2吋，Big Sur錄得0.71吋，一號公路更因為水浸而一度需要關閉。

灣區週一亦錄得幾陣驟雨，但雨量不多，中半島下午錄得少於0.1吋降雨量，國家氣象局預測，未來兩天亦會有幾陣毛毛雨。

國家氣象局表示，9月是全年第三乾的月份，下雨是比較罕有。

但這場突如其來的雨，對於消防員來說就是個好消息，特別於山上，下雪及下雨有助消防員撲救於Tahoe湖附近的Mosquito山火。

這場119平方英里的山火，是加州本年最嚴重的山火，於下雨後，消防員得以控制38%的火勢。

加州消防局Cal Fire表示，雖然下雨有助減緩猛烈火勢，但亦帶來另一個問題，土壤經過濕潤後，泥土成為另一個安全隱患，而已經受損的大樹亦可能倒塌。

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