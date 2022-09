英女王8孫西敏廳守夜 哈里卸王室職後破例首披軍服

【有線新聞】

英女王8位孫兒到西敏廳守夜,卸下王室職務的哈里王子破例身穿軍服出席儀式,民眾繼續排隊瞻仰女王,估計輪候時間仍要10多個小時。

身穿軍服的王儲威廉及哈里王子率領女王另外6名孫兒,周六晚步入西敏廳為女王守夜,為英國首次有君王孫兒參與儀式;威廉及哈里分別站在靈柩前後兩端,各人低頭默哀約15分鐘。

這次是哈里自2020年卸下王室職務失去軍銜後,首次披軍服現身,他日前由白金漢宮護送靈柩到西敏廳時只穿西裝,但英王查理斯三世要求哈里和威廉一樣穿軍裝守夜。

查理斯三世當日向喪禮各個工作單位表示感謝外,亦與威廉突然現身慰問排隊民眾,輪候到西敏廳瞻仰女王的人潮絡繹不絕,威廉指女王不會相信有這麼多人向她致意。

當局估計排隊時間仍要約十多個小時,建議民眾穿禦寒衣物,當地晚上氣溫跌至約攝氏6度,有義工派發保暖毯和熱茶。

人龍延綿至少8公里,衛星圖片拍攝到人群包圍西敏宮,旁邊大橋布滿輪候群眾;白金漢宮外同樣人頭湧湧。

王后卡米拉在英國廣播公司拍攝向女王致敬的影片中,讚頌女王在男性主導的國際社會,成功定位自己。

卡米拉說:「成為唯一女性領袖想必艱難,當時沒有女性總理或總統,她是唯一一個,我認為她塑造好自己角色。」

