台灣6.8級強烈地震 花蓮玉里災情嚴重

台灣台東週日下午2時許再有地震,強度達6.8級,造成嚴重災情。花蓮玉里有房屋倒塌,最少三座大橋斷裂、火車出軌,一人死亡、多人受傷。日本氣象廳及美國當局一度發出海嘯注意警報,台灣氣象部門則指,昨晚強度稍低的地震屬於前震。

強烈地震下,花蓮玉里多幢商住建築應聲倒塌、塵土飛揚,一樓的便利店被壓毀

車,瓦礫亦壓著一輛私家車,路人將司機拉出來。店員跑出馬路,但有人趕不及逃生被瓦礫壓著,消防走入倒塌的住宅內搜救,發現房東夫婦被天花壓著。他們清走吊扇、雜物,先救出男戶主,他雙腳受傷、頸部要固定在擔架上,再穿過狹窄的空間,將二人救出送院。

當地一間小學校舍局部倒塌,幸好這天是假日、沒有人上學。玉里高寮大橋橋面斷開多截,三人跌落橋下由當局救起,沒有大礙。玉里大橋橋面亦變形,汽車無法通行。

台鐵一列火車停在花蓮東里站時月台雨棚塌下,導致火車車頭和六節車箱出軌、呈45度傾側,車上20名旅客沒有受傷。鄰近震央的台東關山多處亦有建築倒塌。

這次6.8級地震下午2時44分在台東池上鄉發生,深度只有七公里。氣象局表示這是主震,而周六晚發生6.4級地震,到周日發生的超過70次地震都屬於前震,全台都有震感。

遠在北部的桃園有羽毛球場天花倒塌,一名正在打羽毛球的人被碎片擊傷背部。這個天花周六才完成燈光改善工程。

香港天文台下午2時44分亦偵測到台東發生強地震,天文台接獲超過10名市民報告,說感到維持數秒的輕微震動,初步分析後,界定為麥加利地震烈度表第三度,類似小型貨車駛過時的振動,身處室內都感受到,懸掛的物件會擺動。

