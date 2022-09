San Mateo警方推Project Guardian 助弱勢群體取得應急援助（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島San Mateo警方推出一項名為Project Guardian的新項目,目的是幫助弱勢群體在緊急情況下得到最適合的援助。

San Mateo警方指,理解社區中部分人士可能比較脆弱和有特殊需求,或者在緊急救援下,需要最快的援助。

警方指,考慮到這些因素,所以推出Project Guardian項目,創建了一個資料庫,讓弱勢人士登記其資料。

San Mateo警察局長Ed Barberini說:「我們知道這些有需要的人士,可能有認知障礙或發展障礙,而需要執法部門做出特別的回應,為繼續提高我們的有效保護,服務這些弱勢社區成員的能力,是我和我們部門的一個重要優先事項。」

San Mateo 警察局長Ed Barberini指,在2020年9月,所有的員工都完成由阿茲海默症協會提供的課程,令員工識別腦退化症的不同階段和治療方法,除此之外,員工亦參加其他類型的課程,去了解心理健康等問題。

Barberini說:「Project Guardian可以促進弱勢群體與支援者,以及回應者之間的溝通。」

警方指出,並非所有被診斷患有腦退化症、自閉症、智力障礙、身體殘疾等人士,都需要在此系統上登記,Project Guardian是免費和機密的數據庫,由San Mateo警察局提供管理和維護,民眾自願提供資料,目的是為了更了解社區內的弱勢社群。

系統將令警方在緊急情況下,可以快速查閱到已註冊人士的重要信息,看護人或親人可以為註冊人,在網站的表格上附上聯繫方式和身份信息、病史和照片。

警方表示,會尊重隱私權,並將盡一切努力確保所有的個人信息保持機密。

查詢詳情,請瀏覽:https://cityofsanmateo.org/4657/Project-Guardian

