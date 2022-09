【KTSF】

東灣San Leandro市週日下午發生一宗槍擊兇殺案,起因疑與兩車司機駕駛期間起爭執有關。

事發於下午4時27分左右,地點在Hesperian夾Lewelling道的十字路口,警方接報抵達現場時,發現一名男子中槍死亡,疑犯駕駛的車輛向880公路方向逃去。

警方呼籲任何人如能就案件提供消息,請聯絡警方,電話:(510) 667-7721。

