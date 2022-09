英女王國葬西敏寺舉行 坎特伯雷大主教：她觸動無數生命

【有線新聞】

英女王伊利沙伯二世國葬在倫敦西敏寺舉行,正式告別這位在過去70年服務王室和國民的女王,亦是英國超過半世紀來再舉行國葬,多國政要親身出席,而大批民眾在倫敦送別。

英女王伊利沙伯二世靈柩於倫敦約11時抵達西敏寺大教堂最後告別,披有王旗的女王靈柩上放有王冠、王球和權杖。花圈按其子、國王查理斯三世要求,由白金漢宮花園摘取鮮花,並以本地苔蘚和橡樹枝製成。

其中象徵美滿婚姻的紫薇是來自女王1947年在此處成婚時,花球折枝種植所得。

西敏寺座堂主任牧師霍伊爾說:「在此,女王伊利沙伯二世昔日成婚與加冕之處,聚首一堂的我們來自全國、來自英聯邦,與世界各國哀悼逝者。」

國王查理斯三世等坐在第一排,王儲威廉在通道另一邊,脫離王室的哈里王子在查理斯後方。到場送別的還有約500名外國政要、王室成員,包括美國總統拜登、中國國家副主席王岐山等。

英國首相卓慧思誦讀經文,卓慧思說:「你們心裏不要憂愁,你們信上帝,也當信我,在我父的家裏有許多住處。」

坎特伯雷大主教韋爾比佈道中講到,英女王21歲生日時承諾終身為英國和英聯邦服務,很少人能像她這樣信守承諾,應受愛戴、銘記。

坎特伯雷大主教韋爾比說:「她將快樂展現人前,觸動無數人的生命,今天我們特別為她悲傷的家人祈禱,就如一般家庭的葬禮。所有追隨女王垂範,受其啟發、忠誠信神的人,都能如她所言︰我們將後會有期。」

輓歌《最後崗位》響起,為國葬落幕。

