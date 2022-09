【KTSF】

位於加勒比海的美屬波多黎各,受到颶風Fiona吹襲,造成至少一人死亡,全島一度停電,波多黎各總督宣佈星期一停課。

一級颶風Fiona在波多黎各西南岸登陸,帶來狂風暴雨,當局預測,局部地區的降雨量可能會高達25吋,當地水浸已造成至少一人死亡,除了山泥傾瀉及水浸的風險,當地電網出現故障,造成全島停電。

5年前,颶風Maria吹襲波多黎各造成大規模停電,有居民表示,當年停電近一年才恢復電力供應。

今次颶風Fiona吹襲,有房屋的鐵皮屋頂被吹走,當地有超過3000間房屋只是用帆布充當屋頂。

總統拜登週日早上宣布,波多黎各進入緊急狀態,協助當地救災。

