【KTSF】

百老匯最長壽音樂劇將會落幕進入歷史,紐約百老匯著名歌劇The Phantom of the Opera,將會在明年2月18號演出最後一場。

製作人指自疫情回復以來,很難去維持每週的營運。

Phantom在1988年嬴得七項TONY獎項,包括最佳歌劇,故事背景設在巴黎,是講述一名戴著面具的歌劇愛好者,愛上年輕的女高音的愛情故事。

歌劇中最令人深刻的,就是吊燈墜落在舞台的一幕。

Phantom在百老匯上演長達35年,將近2000萬人次觀看,票房收入達13億元,不過這齣歌劇在倫敦及澳洲會繼續演出,國語版本明年將會在中國開演。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。