墨西哥中部沿岸7.6級地震 至少一人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

墨西哥中部太平洋沿岸週一發生黎克特制7.6級地震,造成至少一人死亡,多棟建築物損毀。

地震發生後,當地居民慌忙走到街上暫避,地震在當地時間下午1時05分發生,美國地質研究所(USGS)錄得震央位於西岸城市Aquila東南23英里,深度約9英里,屬淺層地震。

墨西哥總統表示,有商場的牆壁倒塌,造成一人死亡,多棟建築物受不同程度的損毀。

這場大地震,觸發首都墨西哥城發出地震警報,這個警報發出前不到一小時,當地曾發出地震週年警報,因為週一剛好是過去兩次大地震的週年紀念。

1985年和2017年的9月19日,墨西哥兩場大地震都造成多人死傷,美國地質研究所的專家指出,這幾場大地震都發生在同一天,只是巧合。

另外,墨西哥這次的強震,也跟週日台灣的大地震並無關連。

