墨西哥中部沿岸7.6級地震 至少一人死亡

September 19, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

墨西哥中部太平洋沿岸週一發生黎克特制7.6級地震，造成至少一人死亡，多棟建築物損毀。

地震發生後，當地居民慌忙走到街上暫避，地震在當地時間下午1時05分發生，美國地質研究所（USGS）錄得震央位於西岸城市Aquila東南23英里，深度約9英里，屬淺層地震。

墨西哥總統表示，有商場的牆壁倒塌，造成一人死亡，多棟建築物受不同程度的損毀。

這場大地震，觸發首都墨西哥城發出地震警報，這個警報發出前不到一小時，當地曾發出地震週年警報，因為週一剛好是過去兩次大地震的週年紀念。

1985年和2017年的9月19日，墨西哥兩場大地震都造成多人死傷，美國地質研究所的專家指出，這幾場大地震都發生在同一天，只是巧合。

另外，墨西哥這次的強震，也跟週日台灣的大地震並無關連。

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