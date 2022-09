英女王逝世 英三查理斯三世對各界慰問深受感動

【有線新聞】

英女王伊利沙伯二世國葬周一舉行,英王查理斯三世指,對各界致以的慰問和支持深受感動。大批民眾繼續輪候瞻仰靈柩,當局周日深夜截龍。

英國周日晚上8時,聚集各地民眾低頭默哀一分鐘,悼念女王伊利沙伯二世,在西敏廳內排隊瞻仰女王靈柩的人龍暫停前進,首相卓慧思和丈夫亦到首相府前參與儀式。

倫敦地標大笨鐘未有按計劃在默哀開始和結束時響鐘,當局指已修復技術問題,相信大笨鐘在國葬當日女王靈柩移送到威靈頓拱門期間會如期敲鐘。

王室在國葬前夕,發布此前從未曝光、女王今年5月在溫莎堡拍攝紀念登基白金禧的肖像,穿藍色裙的女王笑容燦爛,佩戴的鑽石胸針,是父親喬治六世送贈的18歲生日禮物。

英王查理斯三世發聲明,指自己和王后卡米拉過去十日,收到來自世界各地的慰問,對大批民眾排除萬難向女王致意深受感動,感謝外界在這個悲傷時刻支持王室。

西敏宮外繼續人頭湧湧,輪候瞻仰靈柩,當局周日深夜指人數到達上限、已經截龍,確保所有排隊人士能在翌日早上國葬前進入西敏廳告別女王。

國葬將於周一舉行,屆時在全國各地公共場所和200多個國家及地區直播,女王曾孫、9歲的喬治王子及7歲的夏洛特公主亦將出席,他們分別是王位第二及第三順位繼承人。

