【KTSF】

舊金山(三藩市)金門公園有新的街頭表演計劃。

舊金山公園及康樂管理局宣佈新計劃,容許街頭表演者在獲得許可證後,於指定的地點和時間在金門公園表演,當局目前劃出7個金門公園內的地點,確保不與公園內其他活動有衝突。

街頭表演計劃將會免費實行至2023年3月1日,之後的公園表演許可證費用將會每年73元,有興趣的民眾,可以上Sfrecpark.org申請。

