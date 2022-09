佛州轉送委內瑞拉無證移民到麻省 佛州州長稱是自願

【有線新聞】

到美國後被轉移到馬薩諸塞州馬撒葡萄園島移民,獲安排到州內軍事基地暫時棲身,轉送移民的佛羅里達州州長德桑蒂斯重申他們是自願接受轉移,但民權律師質疑這樣做是違憲。

約50名主要來自委內瑞拉的移民,剛剛周三才被共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯送到馬薩諸塞州的馬撒葡萄園島,僅逗留兩天後又再轉移,他們與當地居民道別後乘上巴士,到達碼頭後登上另一輛巴士,轉送至科德角半島的軍事基地。

有民權律師指德桑蒂斯執行與聯邦政府不相符的移民政策是違憲,而且部分移民有傷在身,需要緊急醫療服務,不應在這個時轉移地方。

不過德桑蒂斯說移民都是自願到馬撒葡萄園島,並指佛羅里達州已撥出1200萬美元透過巴士和飛機將移民運出,以「保護佛羅里達州」。

他表示:「我覺得如果佛羅里達州可以的話,我會將移民遣送回墨西哥或他們的國家,我們是按自願性幫助他們,這是他們報名的自願交通安排,他們得到很好的行程,他們得到一切,你知道,這只是人道的幫助。」

他又將移民問題歸咎於總統拜登,批評他對移民許下了虛假承諾,吸引他們到來但又放任不管。白宮發言人則再批評共和黨州長誤導移民,為曝光率大搞政治把戲,強調拜登一上任已推動完善移民制度。

