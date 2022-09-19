加州司法部和5縣控告Safeway油站一案達和解協議（視頻）

September 19, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部和5個縣，包括灣區Contra Costa縣和Solano縣，控告Safeway油站涉嫌違反環境方面的規例，州司法部長Rob Bonta週五宣布同Safeway公司達成和解協議。

Safeway在加州有營運71個加油站，加州司法部的調查發現，自2015年3月以來，這些加油站地底下的儲油缸，沒有遵守環境法規，例如沒有安裝能夠探測到汽油洩漏的偵查器、沒有裝置一個可以控制洩漏的保護系統、沒有一個可以在最快時間察覺到汽油洩漏的系統、沒有一個監督和檢測地底汽油儲存缸的系統、沒有設立通知地方機構關於有毒物質洩漏的方法。

Bonta說：「要是沒有遵守這些法例，後果會非常極端，會對我們的健康、環境和經濟造成嚴重損害，打個比方，要是洩漏一加侖的汽油，可以污染到一百萬加侖的地下水，而要是地底儲油缸，有一個針這麼小的洞，可以每年洩漏400加侖的汽油。」

訴訟由加州司法部和南北5個縣提出，包括Contra Costa、Placer、Sacramento、San Joaquin 和Solano縣。

在和解協議下，Safeway將會支付800萬元和解費用，包括750萬元民事罰款，其中60萬將用在相關的環境項目上，50萬將支付調查費用。

Safeway也必須立即採取措施和培訓，來監督任何汽油洩漏，和有毒物質的管理等。

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