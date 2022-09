加州司法部和5縣控告Safeway油站一案達和解協議（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州司法部和5個縣,包括灣區Contra Costa縣和Solano縣,控告Safeway油站涉嫌違反環境方面的規例,州司法部長Rob Bonta週五宣布同Safeway公司達成和解協議。

Safeway在加州有營運71個加油站,加州司法部的調查發現,自2015年3月以來,這些加油站地底下的儲油缸,沒有遵守環境法規,例如沒有安裝能夠探測到汽油洩漏的偵查器、沒有裝置一個可以控制洩漏的保護系統、沒有一個可以在最快時間察覺到汽油洩漏的系統、沒有一個監督和檢測地底汽油儲存缸的系統、沒有設立通知地方機構關於有毒物質洩漏的方法。

Bonta說:「要是沒有遵守這些法例,後果會非常極端,會對我們的健康、環境和經濟造成嚴重損害,打個比方,要是洩漏一加侖的汽油,可以污染到一百萬加侖的地下水,而要是地底儲油缸,有一個針這麼小的洞,可以每年洩漏400加侖的汽油。」

訴訟由加州司法部和南北5個縣提出,包括Contra Costa、Placer、Sacramento、San Joaquin 和Solano縣。

在和解協議下,Safeway將會支付800萬元和解費用,包括750萬元民事罰款,其中60萬將用在相關的環境項目上,50萬將支付調查費用。

Safeway也必須立即採取措施和培訓,來監督任何汽油洩漏,和有毒物質的管理等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。