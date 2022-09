拜登確認若大陸攻台 美軍將協防台灣

【有線新聞】

美國總統拜登接受美國傳媒專訪,確認一旦大陸武力攻台,美軍會協防台灣,但同時表明不鼓勵台獨,白宮強調華府對台政策不變。

拜登身在英國,準備出席英女王國葬之際,美國哥倫比亞廣播公司周日播出王牌新聞節目《60分鐘時事雜誌》,拜登親口回應主持有關經濟、烏克蘭局勢,以及台灣的提問。

他在訪問表明,華府仍然同意一個中國政策,同時不鼓勵台獨,不過當主持問到美軍是否會保衛台灣,拜登明確答「會」,如果確實發生前所未有的襲擊的話。主持進一步請拜登釐清,是否有別於協助烏克蘭,美國軍隊會保衛台灣應對大陸入侵,拜登爽快答「對」 。事後白宮發言人強調,華府對台政策不變。

面對台灣議題,美國奉行戰略模糊政策多年,即不明確表態,但拜登已不下一次,發表立場明確的言論。今年5月訪問日本,拜登就著一旦大陸出兵台灣的提問,指美國願意軍事介入。

而這次拜登的訪問於上周四錄影,正是國家主席習近平在烏茲別克與俄羅斯總統普京會面同一天。

