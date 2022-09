【KTSF】

9月是灣區全年最乾的月份之一,但隨著一股風暴向灣區接近,預測灣區這幾天會迎來破紀錄的降雨量。

灣區週日廣泛地區下雨,根據國家氣象局,週日早上錄得最高降雨量,北灣的Sonoma縣,部分地區錄得0.5至0.68吋。

國家氣象局指,9月錄得的降雨量通常少於1吋,但受風暴影響,多個地區的降雨量可能會超於正常八倍。

雨勢週日晚開始逐漸增強,隨著風暴越來越接近,亦有機會有雷暴。

強風警報現正生效,倒塌的大樹有機會造成停電,由Sonoma至Big Sur的1號公路路段都受到風沙吹襲影響。

