一種專門治療ADHD過度活躍症的藥物最近缺貨,導致部分病人無法取得藥物。

根據彭博新聞社的報導,CVS和Walgreens售賣的Adderall藥物,在多個州缺貨,Adderall是一種用來治療ADHD的藥物,ADHD患者會出現過度活躍,以及專注力不足的問題,在疫情的時候,有更多人患上精神健康的問題,所以對藥物的需求大增。

彭博社指出,Adderall短缺其中一個原因是,一家主要出售這種藥的藥廠出現勞工短缺,影響藥物的供應。

