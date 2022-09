影評：《金髮夢露》帶觀眾進入瑪麗蓮夢露的夢魘

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

瑪麗蓮夢露是好萊塢歷來的經典象徵。性感女神的自傳電影,即將在串流平台上映。今天搶先為大家點評劇情片《金髮夢露 Blonde》。

一代艷星瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe,是眾多男人心目中的性感女神。但是她燦爛的事業背後,卻有一段令人心酸的故事。

成長期間,母親陷入精神崩潰。而開始在好萊塢發展的時候,卻也發現自己的姿色,可以打開影業生涯的大門。

從黑白到彩色電影,瑪麗蓮夢露以性感、逗趣的形象,奪人耳目。但是燦爛星光的背後,也必須面對私人生活方面的挫折:性侵和家暴受害、婚姻失敗、流產,都是折磨她的人生經歷。即使和當時的總統肯尼迪的關係,也不是人們想像中的閃爍。後來面對多方壓力,瑪麗蓮夢露也面對精神上的困擾和事業上的打擊,最終服藥身亡。

電影在這些主要情節中都有點到為止的描繪。攝影方面也採取不同的色彩和鏡框,來提供一些視覺上的變化。電影最突出的亮點,自然是新進影星Ana de Armas。她的演出包含了對瑪麗蓮夢露的尊敬,亮眼的形象和鏡頭背後的脆弱與苦惱,都叫人讚賞。

電影根據虛構小說改編,當中參雜了真實事蹟和作家的想像。但是歷時近三個小時的影片,在導演Andrew Dominik 的指導下,也過於冗長。許多故事要表達的主題,例如瑪麗蓮夢露是眾男人慾望的對象,也一再重複。到了電影結尾,看到女星的逐漸墜落,更加感覺電影演變成一部無法逃離的恐怖片。

或許這就是導演要觀眾感覺到的,瑪麗蓮夢露一生經歷的痛楚。觀眾要有心理準備。

《金髮夢露 Blonde》不應該說是一部不好的影片,但是觀看的過程,並不是最好的賞片經歷。滿分五分中得三分,可以欣賞。

電影9月28日在Netflix 串流平台上映。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80174263

