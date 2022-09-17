影評：《金髮夢露》帶觀眾進入瑪麗蓮夢露的夢魘

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

瑪麗蓮夢露是好萊塢歷來的經典象徵。性感女神的自傳電影，即將在串流平台上映。今天搶先為大家點評劇情片《金髮夢露 Blonde》。

一代艷星瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe，是眾多男人心目中的性感女神。但是她燦爛的事業背後，卻有一段令人心酸的故事。

成長期間，母親陷入精神崩潰。而開始在好萊塢發展的時候，卻也發現自己的姿色，可以打開影業生涯的大門。

從黑白到彩色電影，瑪麗蓮夢露以性感、逗趣的形象，奪人耳目。但是燦爛星光的背後，也必須面對私人生活方面的挫折：性侵和家暴受害、婚姻失敗、流產，都是折磨她的人生經歷。即使和當時的總統肯尼迪的關係，也不是人們想像中的閃爍。後來面對多方壓力，瑪麗蓮夢露也面對精神上的困擾和事業上的打擊，最終服藥身亡。

電影在這些主要情節中都有點到為止的描繪。攝影方面也採取不同的色彩和鏡框，來提供一些視覺上的變化。電影最突出的亮點，自然是新進影星Ana de Armas。她的演出包含了對瑪麗蓮夢露的尊敬，亮眼的形象和鏡頭背後的脆弱與苦惱，都叫人讚賞。

電影根據虛構小說改編，當中參雜了真實事蹟和作家的想像。但是歷時近三個小時的影片，在導演Andrew Dominik 的指導下，也過於冗長。許多故事要表達的主題，例如瑪麗蓮夢露是眾男人慾望的對象，也一再重複。到了電影結尾，看到女星的逐漸墜落，更加感覺電影演變成一部無法逃離的恐怖片。

或許這就是導演要觀眾感覺到的，瑪麗蓮夢露一生經歷的痛楚。觀眾要有心理準備。

《金髮夢露 Blonde》不應該說是一部不好的影片，但是觀看的過程，並不是最好的賞片經歷。滿分五分中得三分，可以欣賞。

電影9月28日在Netflix 串流平台上映。

電影網頁：https://www.netflix.com/title/80174263

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。

“Blonde” Review: Entering the nightmare of Marilyn Monroe

“Screening Room” reviews “Blonde”

Rating: 3 out of 5 stars

Official movie website： https://www.netflix.com/title/80174263

Streaming on Netflix September 28