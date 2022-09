【KTSF】

近年晶片、原料等短缺,令汽車產能減少,無論新車或二手車,價格都上升不少,但近月二手車價格有所回落。

Ed Morse Automotive Group主席及行政總裁Teddy Morse說:「高峰期每當有二手車來到,就會有3至4位顧客等著看那一台車,最多兩天內就會賣走,現在車子留在賣場會久一點。」

7月到8月二手車市場格價下降了0.5%,市場人士認為,二手車價格會繼續下降。

但如果你是在尋找新車的話,就沒有那麼幸運,根據消費者價格指數,去年至今,新車價格就平均上升了10%。

