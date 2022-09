【KTSF】

美國國務院週五重新啟動一項試驗性計劃,讓合資格的國民在網上更新護照。

在疫情的時候,更新護照可能需時18個星期,後來國務院推出網上更新護照的試驗計劃,反應十分踴躍,國務院週五起再啟動試驗計劃。

大家可上網到http://travel.state.gov,登記一個叫做MyTravelGov的戶口,就可以看看是否符合網上更新護照的資格,包括申請人必須年滿25歲、舊護照在過去9年至15年內簽發。

網上更新護照可以免去郵寄或親身預約的麻煩,但簽發時間不會縮短,仍然是8到11個星期。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。