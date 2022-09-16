舊金山警方多輛警用車輛催化轉換器被盜

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警方表示，多輛警用車輛的催化轉換器被盜。

本地主流媒體報導，在週一的下午1點左右，一名舊金山警察發現停泊在舊金山Potrero Hill的一輛警用貨車的催化轉換器被盜。

警方表示，在檢查其他警車後，發現有幾輛有標記的警車的催化轉換器亦都被盜，盜竊案發生在警察租用的建築物附近，位於17th和De Haro街，該建築物附近有眾多的警車。

警方表示，總共有四輛警用車輛的轉換器被盜。

另外，在警車成為目標前幾個小時，有一名警員在追捕兩名盜竊轉換器的疑犯時受傷並住院，在同日清晨5點08分左右，警方接報指在Marina區Chestnut街400號路段發生轉換器盜竊案，受害者告訴警察，有兩個人偷走了他的轉換器，並乘車逃走。

警察其後發現並試圖截停該車輛，在追捕的過程中，一名男疑犯成功逃離現場，而警察就成功拘留28歲的女司機。

事件亦導致一名警察受傷，沒有生命危險。

警方表示，調查仍然繼續，任何人如有相關消息，都被要求撥打(415) 575-4444。

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