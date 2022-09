【KTSF】

舊金山(三藩市)Muni巴士發生持械搶劫案,受害人和疑犯都是未成年人士。

受害人是一名17歲亞裔青少年,警方指,一名15歲少年用槍指嚇一名亞裔青少年,並搶去財物,疑犯被捕,而這宗持械搶劫案發生的路段有一所公立高中。

在上星期四晚上11點54分左右,舊金山列治文警察分局接報,指32nd Avenue夾Geary大道發生持械搶劫案,警察趕到現場,見到一名17歲的亞裔青少年。

他指案發時他在一輛Muni巴士上,持槍匪徒要求他下車,並交出財物,匪徒得手後逃去。

其後警察找到一名15歲的舊金山少年,並起獲一支手槍,該名少年因搶劫用槍威脅,和在學校區域持槍等罪名而被拘留。

任何人如有相關消息,請致電警方匿名舉報熱線:(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。