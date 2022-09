【KTSF】

南灣聖荷西一名17歲少年,在一宗家庭糾紛之中被刺傷,涉案的成年疑犯一度與警方對峙,最後被警方逮捕。

事件發生在Pamela Avenue 200號路段,警方週四早上10點18分接報,受傷的17歲少年需要送院治療,沒有生命危險。

警方表示,涉案疑犯是一名成年男子,躲藏在附近一棟公寓,在隨後發生和警方的對峙中,警方一度封鎖現場,在大約兩個小時後拘捕了疑犯。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。