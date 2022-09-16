全美住屋最短缺十大主要城市 聖荷西排榜首

【KTSF 朱慧琪報導】

一項研究指出，全國住屋最短缺的十大主要城市，南灣聖荷西排榜首。

根據由Angi網站的一項研究，南灣聖荷西都會區，包括聖荷西、Sunnyvale和Santa Clara，是目前全國住屋最短缺的主要城市，其次是首都華盛頓，而舊金山（三藩市）則排第三位。

研究是根據幾個因素，包括市場上的新屋價格、居民搬進或搬遷率，以及樓價的變化等。

研究發現，在過去兩年，超過15,000名居民遷徙，聖荷西都會區與去年相比，待售樓盤減少了兩成，同時樓價攀升了7.5%，加上多間科技公司，如Tesla、Apple和Google等，都選擇在聖荷西開設總部，導致當地的住屋需求增加。

至於首都盛頓的淨遷徙量，是所有城市中最高，華盛頓的樓盤也比去年減少了近16%，使想搬進的居民沒幾多選擇。

舊金山的住屋短缺原因，與聖荷西的大同小異，Fortune 500的公司有很多都在灣區設總部，例如Lyft、Twitter、Airbnb等公司的總部就設在舊金山，住屋供不應求造成樓價飆升。

去年舊金山的樓價上漲了6%以上灣區樓價高企，以聖荷西為例子，平均的房貸月供加上保險與稅項，每月高達9千元以上，買家的年收入必須有21.6萬才負擔得起。

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