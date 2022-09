【KTSF】

南灣聖荷西101號公路星期二下午發生車禍,出事的車子不明原因,駛出高速公路,跌落在一個高爾夫球場,司機當場死亡。

根據加州公路巡警(CHP),星期二下午3時09分,在101號公路北行線,一輛車靠近Hellyer Road出口,跌落到Parque de la Raza Disc高爾夫球場外的Coyote Road。

警方表示,車上只有64歲男司機一人,初步調查沒有涉及酒後駕駛或受藥物影響。

