聖荷西8歲男童上學過馬路被車撞死 同行保姆受傷

南灣聖荷西週五早上8點,一名8歲男孩在前往學校的路上,過馬路時被車撞死,他的保姆也遭撞擊,目前仍在醫院搶救,這是聖荷西今年第26宗致命行人車禍。

男孩的家屬事後來到案發現場,這距離男孩的學校Castlemont小學僅相差一個街區之遠。

家屬證實男孩是8歲的Jacob Villanova,就讀Castlemont三年級,死者父親因為心情沉重拒絕受訪,但表示他的小孩生前個性活潑開朗。

鄰居Arcadia Garcia說:「我的6歲小孩也就讀同間小學,我可以想像家屬的心痛,他們把自己的寶貝送去學校,現在他回不來了

Garcia及許多社區鄰居,長久以來就很擔心這個沒有停止標誌的T形交叉道。

Garcia說:「我們過馬路時在那中間,有車看到我們也不理,直接開過去,它是台卡車,所以我們只能往另一邊跑

警方還在調查這台黑色賓士休旅車,車主的肇事原因,導致8歲男童喪命,及44歲保姆重傷,警方透露該名保姆送醫後,目前無生命危險。

警方指,肇事駕駛在該路段左轉時,撞上男孩與保姆。

聖荷西警察Steve Aponte說:「我們不認為這起撞擊與酒精或毒品有關,肇事駕駛留在現場配合調查

警方表示,肇事車主當時車速為每小時20至30英里,該路段限制為每小時25英里,目擊者稱,事發時間大約早上8點,許多家長及孩童都在場。

鄰居Adolfo Pondler說:「我聽到大叫聲,然後求救聲,我往那邊跑從那邊出去,看到一個小男孩躺在地上,地上也有一灘血

聖荷西警方表示,這宗車禍是該市內第26名行人在車禍中喪命,比去年同期的18名成長許多。

