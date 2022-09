【KTSF】

在經過上星期的熱浪和山火之後,灣區在本週末將會迎來涼爽的和有雨的天氣。

灣區的雨季未正式開始,但一股風暴週末將抵達灣區,預測星期日和星期一會下雨。

灣區廣泛地區會下雨,北灣地區降雨較多,舊金山(三藩市)沿岸地區降雨量也預測達到半吋,加州中部海岸也會出現大範圍的降雨。

灣區的降雨最早可能在周六晚上在北灣開始,星期日陣雨將延至灣區中部。

