週五下午,東灣奧克蘭(屋崙)市580號公路近Oakland Hills附近一處的草叢著火,波及幾棟建築物被燒毁。

週五下午2時15左右,奧克蘭消防部門接報,指靠近35街夾MacArthur Blvd一帶有草叢著火。

消防員表示,在Quigley街Chervon油站附近展開保護建築物的行動,20分鐘後,火警升為三級,火勢蔓延至Quigley街的兩棟建築物,沿著580公路有多處火頭。

消防於下午3點將火警升為四級,至下午3時半火勢受控,至少有四棟建築物被燒毁,一名消防員需要送院治理。

