加州州長紐森簽署一系列法案 應對氣候變化

September 16, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(California Governor)

【KTSF 張擎鳳報導】

加州州長紐森週五簽署了一系列的法案，應對氣候變化，包括發展潔淨能源、減少碳排放，以及大幅減少對石油的依賴，法案將耗資540億元。

週五州長紐森簽署了加州氣候承諾法案，目標是未來20年，減少95%的化石燃料使用、減少6成的空氣污染，同時創造400萬個就業機會。

計劃的一部分是進一步投資電動汽車，兩天前，拜登政府宣佈在35個州，包括加州在內投入9億美元，用於建設電動汽車充電設施。

紐森說：「加州州議會通過30億元用於建設電動汽車基礎設施，100億元用於整個行業

紐森週五簽署的多項氣候法案，旨在讓加州盡快過渡到使用清潔能源，包括2045年之前實現碳中和、2035年實現90%的清潔能源、保護社區免受石油開採的影響、減低空氣污染等。

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