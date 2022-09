加州州長紐森簽署一系列法案 應對氣候變化

【KTSF 張擎鳳報導】

加州州長紐森週五簽署了一系列的法案,應對氣候變化,包括發展潔淨能源、減少碳排放,以及大幅減少對石油的依賴,法案將耗資540億元。

週五州長紐森簽署了加州氣候承諾法案,目標是未來20年,減少95%的化石燃料使用、減少6成的空氣污染,同時創造400萬個就業機會。

計劃的一部分是進一步投資電動汽車,兩天前,拜登政府宣佈在35個州,包括加州在內投入9億美元,用於建設電動汽車充電設施。

紐森說:「加州州議會通過30億元用於建設電動汽車基礎設施,100億元用於整個行業

紐森週五簽署的多項氣候法案,旨在讓加州盡快過渡到使用清潔能源,包括2045年之前實現碳中和、2035年實現90%的清潔能源、保護社區免受石油開採的影響、減低空氣污染等。

