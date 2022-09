【KTSF 歐志洲報導】

南灣Mountain View將開始提供為極低收入家庭,提供每個月500元的基本收入實驗性計劃,週五開始接受申請。

名為「Elevate MV」的基本收入計劃,將從合格申請人當中,隨意的選出大約166個,他們每個月可以得到500元隨意使用的錢,目的在於給這些人士在財政上有更加安全的保障,沒有任何使用條件,為期兩年。

極低收入的定義是,地方中位收入的30%,比如說一個兩口家庭的年收入,不可超過40,450元,申請人也必須是Mountain View居民,家中有至少一個18歲以下的孩子。

Mountain View市府將從週五開始至9月25日接受申請,有興趣申請的民眾,可以到市府網站查詢,網址是:MountainView.gov/ElevateMV

