密西西比州Jackson市解除水源污染令

September 16, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

密西西比州長和Jackson市官員宣布，近七星期後，Jackson市週四的水源污染通知已經解除，但當地一名州府衛生官員仍然對Jackson市供水系統中的銅和鉛含量感到擔憂。

密西西比州長Tate Reeves週四宣布，Jackson市已恢復了乾淨的用水供應。

Reeves說：「今天起我們宣布向所有依賴Jackson市供水系統的人解除水源污染令。」

但該州的衛生官員Jim Craig表示，仍然對Jackson市供水系統中的銅和鉛含量感到擔憂，有幼兒或孕婦的家庭要特別注意。

Craig說：「嬰兒配方奶粉應使用，過濾水或瓶裝水沖好才餵給嬰兒。」

Jackson市目前仍在緊急維修主要污水處理廠，密西西比州中部暴雨過後幾天，就出現了水源污染問題，洪水改變了Jackson市污水處理廠的水源質量，減慢了過濾過程，耗盡了水箱中的供應，並導致水壓急劇下降。

當水壓下降時，未經處理的地下水有可能通過破裂的管道進入供水系統，因此民眾被告知要將水煮沸殺菌。

在暴雨成災之前一個月，Jackson市居民已處於水源污染令，官員表示，一些水泵出現了故障，一間污水處理廠要使用備用水泵，州衛生部門也發現了渾濁的水。

自8月下旬以來，國民警衛隊和志願者團體，已在Jackson市分發了數百萬瓶飲用水。

Jackson市長表示，這座城市的水污染問題，來自數十年的污水處理廠失修。

由於水壓問題或其他可能污染水的問題，Jackson市居民經常收到水源污染通知。

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