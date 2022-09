【KTSF 朱慧琪報導】

本週開始南灣Milpitas市內推出電召接駁小巴。

Milpitas市內新的接駁小巴服務,只供乘客來往Milpitas四個主要的地方,Great Mall、市政廳,以及兩個主要交通樞紐站,Milpitas Transit Center和VTA輕軌站。

計劃的目的是在沒有公共交通工具到達的地區,提供接駁車服務,每程車費是2.50元,低收入人士、殘障人士和18歲以下的乘客只需一元。

接駁小巴只會在平日早上7時至晚上7時運行,候車時間最長10至15分鐘,民眾只需要下載應用程式,Milpitas SMART,或者在網上預約服務,網址:https://book.smart.rideco.com/login

此計劃Milpitas市府耗資逾100萬元,將會試行一年半。

