佛州、得州將入境無證移民送往華盛頓等地

美國共和黨的佛羅里達州和得州州長安排飛機、巴士,將移民送到馬薩諸塞州,還有副總統賀錦麗華盛頓住所附近,批評白宮無視非法移民湧入。總統拜登直斥共和黨官員,利用移民大搞政治把戲。

馬薩諸塞州的名流度假勝地馬撒葡萄園島,周三迎來大批拖著行李的一家大小。他們並非遊客,而是佛羅里達州州長德桑蒂斯,安排兩班飛機送來的移民。

佛羅里達州州長德桑蒂斯說:「我們州不是庇護區,能夠去庇護管轄區更好。沒錯,我們會協助提供交通,讓你們去更美好的地方。哪怕只有一丁點邊境城鎮的日常發生在他們家門前,他們登時大發雷霆。」

鄰近波士頓的葡萄園島屬於上流社區,前總統奧巴馬在當地也有寓所。被送來這裡的近50名移民,大部分來自委內瑞拉,目前獲安排於教堂暫住。

地方官員稱,有移民以為航班是前往波士頓,起程前更獲保證會有工作、有居所。

馬撒葡萄園島社區服務負責人福爾卡雷利:「有人告訴他們一些不實資訊,長途跋涉到頭來卻受騙,真的有點難以承受和悲傷。」

除了葡萄園島,另一批移民周四則乘搭得州州長艾博特安排的兩架巴士,抵達華盛頓、副總統賀錦麗住所附近。

美國南部近年一直面對難民壓力,佛羅里達州批評華府邊境管控不力,指難民不應由共和黨州分獨力接收。

白宮則批評共和黨官員,不通知國土安全部和地方組織,便將包括兒童等移民送到華盛頓街頭,是有預謀地策動殘忍政治把戲。

總統拜登出席國會西班牙裔組織的晚會時,亦炮轟共和黨人不解決問題,把移民當作政治的「人肉道具」:「我們在邊境有管控移民的程序,正著手確保運作有序、人道。共和黨官員不應該搞政治把戲干預這些程序。」

