佛州、得州將入境無證移民送往華盛頓等地

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美國共和黨的佛羅里達州和得州州長安排飛機、巴士，將移民送到馬薩諸塞州，還有副總統賀錦麗華盛頓住所附近，批評白宮無視非法移民湧入。總統拜登直斥共和黨官員，利用移民大搞政治把戲。

馬薩諸塞州的名流度假勝地馬撒葡萄園島，周三迎來大批拖著行李的一家大小。他們並非遊客，而是佛羅里達州州長德桑蒂斯，安排兩班飛機送來的移民。

佛羅里達州州長德桑蒂斯說：「我們州不是庇護區，能夠去庇護管轄區更好。沒錯，我們會協助提供交通，讓你們去更美好的地方。哪怕只有一丁點邊境城鎮的日常發生在他們家門前，他們登時大發雷霆。」

鄰近波士頓的葡萄園島屬於上流社區，前總統奧巴馬在當地也有寓所。被送來這裡的近50名移民，大部分來自委內瑞拉，目前獲安排於教堂暫住。

地方官員稱，有移民以為航班是前往波士頓，起程前更獲保證會有工作、有居所。

馬撒葡萄園島社區服務負責人福爾卡雷利：「有人告訴他們一些不實資訊，長途跋涉到頭來卻受騙，真的有點難以承受和悲傷。」

除了葡萄園島，另一批移民周四則乘搭得州州長艾博特安排的兩架巴士，抵達華盛頓、副總統賀錦麗住所附近。

美國南部近年一直面對難民壓力，佛羅里達州批評華府邊境管控不力，指難民不應由共和黨州分獨力接收。

白宮則批評共和黨官員，不通知國土安全部和地方組織，便將包括兒童等移民送到華盛頓街頭，是有預謀地策動殘忍政治把戲。

總統拜登出席國會西班牙裔組織的晚會時，亦炮轟共和黨人不解決問題，把移民當作政治的「人肉道具」：「我們在邊境有管控移民的程序，正著手確保運作有序、人道。共和黨官員不應該搞政治把戲干預這些程序。」

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