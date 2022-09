【KTSF】

舊金山(三藩市)George Washington高中一名前體育總監,被指性侵女學生事件,現時再有多一名女子加入控告舊金山聯合校區。

在今年8月底的時候,舊金山George Washington高中前體育總監Lawrence Young-Yet Chan,被指涉嫌在三年期間性侵至少一名女生,女原告人入稟舊金山高等法院控告舊金山聯合校區以及被告,尋求賠償。

代表原告人的律師相信有更多受害人,現時再有多一名女子加入訴訟,這名前學生表示,自2012年開始,被告多次將她帶到他的辦公室發生性行為,以及以運動損傷為由,在學校的儲藏室猥褻她。

女原告人要求身體和精神傷害上的賠償,舊金山聯合學區暫時未就第二名前女生的指控發表評論。

