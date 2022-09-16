Daly City獨立屋露台突然倒塌 4人受傷

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Daly City一間獨立屋的露台，週五下午突然倒塌，事件造成4人受傷，包括兩名兒童。

在週五下午1點07分左右，消防接報指Westmoor Avenue 400號路段的一棟兩層住宅的露台突然倒塌，事發時，兩名成人和兩名兒童正在露台上，他們4人都受傷送院。

消防表示，一名樓宇檢查員在事故發生後到達現場，對結構進行調查，記者週五入到該住所，發現露台的入口已經被貼上限制使用的告示，傷者親屬表示，事發時屋內有其他人，但他們都沒有目擊事發經過。

傷者親屬Himmer說：「她是我的阿姨，另一個是我的叔叔，以及我今天來這裡的原因，因為那件事發生時，我正在洗衣店，我看不到，我看到她時，已經倒在地上，我們對此一無所知，因為每個人都在他們的房間裡，我們什麼都看不到。」

受者親屬表示，稍後會再探望傷者，他又指事件發生後，不再敢用該陽台。

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