Daly City獨立屋露台突然倒塌 4人受傷

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Daly City一間獨立屋的露台,週五下午突然倒塌,事件造成4人受傷,包括兩名兒童。

在週五下午1點07分左右,消防接報指Westmoor Avenue 400號路段的一棟兩層住宅的露台突然倒塌,事發時,兩名成人和兩名兒童正在露台上,他們4人都受傷送院。

消防表示,一名樓宇檢查員在事故發生後到達現場,對結構進行調查,記者週五入到該住所,發現露台的入口已經被貼上限制使用的告示,傷者親屬表示,事發時屋內有其他人,但他們都沒有目擊事發經過。

傷者親屬Himmer說:「她是我的阿姨,另一個是我的叔叔,以及我今天來這裡的原因,因為那件事發生時,我正在洗衣店,我看不到,我看到她時,已經倒在地上,我們對此一無所知,因為每個人都在他們的房間裡,我們什麼都看不到。」

受者親屬表示,稍後會再探望傷者,他又指事件發生後,不再敢用該陽台。

