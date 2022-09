【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠一棟散房週四下午發生槍擊案,有一人受傷,受害人走到東華醫院求醫,情況穩定,警方已經拘捕了疑犯。

警方資料顯示,槍擊案現場是Clay街800號路段,夾Stockton街一棟散房公寓。

警方下午4時45分左右收到槍擊案報告,附近有商戶拍攝到槍擊案發生之後現場一帶的畫面,看到警方封鎖了案發現場附近的街道,有居民和商戶表示受到驚嚇。

中央警局局長Douglas Farmer對本台表示,事件涉及散房大樓裡面兩名居民之間的糾紛,涉嫌開槍的是一名非洲裔男子,中槍的男事主是白人。

警方報告指出,下午4時左右,男事主走進東華醫院求醫,表示自己被同房槍擊,警方後來在發生槍擊案的散房公寓拘捕了疑犯。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。