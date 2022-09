英媒報導指中方代表被禁止進入西敏宮瞻仰英女王靈柩

【有線新聞】

英女王國葬下周一舉行。英國傳媒報道,下議院議長決定拒絕中國代表團進入西敏宮,意味中方代表不能出席國葬前的瞻仰靈柩儀式。中方回應指,英方作為東道主,應秉持外交禮節和待客之道。

英女王伊利沙伯二世國葬,於公眾瞻仰靈柩儀式結束後,周一在倫敦西敏寺舉行,獲邀的約500名外國政要,亦獲安排先到西敏宮瞻仰靈柩,之後再出席國葬,不過中國代表團則未必能參與瞻仰靈柩儀式。

英國廣播公司報道,下議院議長賀立紳表明拒絕讓中國代表進入屬於國會範圍的西敏宮。

英國自去年有7名議員,因為批評新疆人權情況被中國制裁後,已禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會。至於鄰近的國葬會場西敏寺,則不屬於國會管轄範圍。

這輪制裁風波還引起多名英國議員不滿,他們去信外相祁湛明,要求撤回邀請國家主席習近平出席國葬,質疑下議院去年表決認定新疆有發生種族滅絕後,仍邀請中國政府代表出席,是不尋常亦不恰當。

在北京,中國外交部表示,中方正考慮派高級別代表團出席英女王國葬。

中國外交部發言人毛寧:「外國代表團應英方的邀請出席活動,是對已故女王的尊敬和對英國的重視。英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道。」

至於有報道指,中國國家副主席王岐山會作為代表出席英女王國葬,中國外交部無回應,僅稱會適時發布消息。

