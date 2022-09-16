灣區連續三天地震 柏克萊週四發生2.9級地震 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣柏克萊週四凌晨2點41分，發生黎克特制2.9級地震，雖然震度很小，但灣區連續三天發生地震，民眾是否擔心接下來會有大地震來臨？

週四凌晨的這場地震，位於Hayward斷層，柏克萊、Piedmont、Emeryville、Albany、奧克蘭都有感到輕微震動。

美國地質研究所（USGS）地質研究員表示，其實在上個星期天晚上，同一地點也發生地震，但並沒有引起注意，直到星期二傍晚，北灣Santa Rosa發生規模4.4有感地震，處在地震帶的灣區民眾不免擔憂，其實這兩者地震沒有關聯，北灣的Rodgers Creek斷層，沒有像San Andreas斷層有名，但地質學家說，其實這個斷層一年也會震動幾次。

USGS地質研究員Austin Elliot說：「比較少人知道，是Hayward斷層延伸，往北灣方向，貫穿Santa Rosa市中心，最近USGS的研究，已經在城市中進行了很好的追蹤，事實上許多同事進行了調查，巧合的是這個星期就在Rogers Creek斷層的北端，了解到過去發生大地震的頻率。」

9月5日四川瀘定發生6.8級的死亡地震，由於地震發生前，四川的氣溫高達攝氏45度，灣區上星期也熱浪來襲，很多人不禁聯想地震跟氣候是否有關連。

Elliot說：「熱，地層溫度，氣候跟地震沒有科學關聯，地震發生的要件遠比地球表面溫度改變還大。」

專家表示，這些小地震對於身處在地震帶灣區的居民是很好的警惕，是否為下個大地震做好了準備。

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