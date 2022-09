灣區連續三天地震 柏克萊週四發生2.9級地震 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

東灣柏克萊週四凌晨2點41分,發生黎克特制2.9級地震,雖然震度很小,但灣區連續三天發生地震,民眾是否擔心接下來會有大地震來臨?

週四凌晨的這場地震,位於Hayward斷層,柏克萊、Piedmont、Emeryville、Albany、奧克蘭都有感到輕微震動。

美國地質研究所(USGS)地質研究員表示,其實在上個星期天晚上,同一地點也發生地震,但並沒有引起注意,直到星期二傍晚,北灣Santa Rosa發生規模4.4有感地震,處在地震帶的灣區民眾不免擔憂,其實這兩者地震沒有關聯,北灣的Rodgers Creek斷層,沒有像San Andreas斷層有名,但地質學家說,其實這個斷層一年也會震動幾次。

USGS地質研究員Austin Elliot說:「比較少人知道,是Hayward斷層延伸,往北灣方向,貫穿Santa Rosa市中心,最近USGS的研究,已經在城市中進行了很好的追蹤,事實上許多同事進行了調查,巧合的是這個星期就在Rogers Creek斷層的北端,了解到過去發生大地震的頻率。」

9月5日四川瀘定發生6.8級的死亡地震,由於地震發生前,四川的氣溫高達攝氏45度,灣區上星期也熱浪來襲,很多人不禁聯想地震跟氣候是否有關連。

Elliot說:「熱,地層溫度,氣候跟地震沒有科學關聯,地震發生的要件遠比地球表面溫度改變還大。」

專家表示,這些小地震對於身處在地震帶灣區的居民是很好的警惕,是否為下個大地震做好了準備。

