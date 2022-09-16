Citizen app為灣區華人社區送出兩萬份一年的認購 協助打擊仇亞事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

有許多社區人士，會用名為Citizen的手機運用模式，來觀察社區中發生的事物，在舊金山的美國華商總會和Citizen app的公司合作，為灣區的華人社區送出兩萬分一年的認購，來打擊仇亞事件。

Citizen手機app公司表示，在灣區有64萬人使用，多數人用這個app，來知道社區中發生的事，例如罪案與車禍報告，而上載視頻的都是社區中的人士，Citizen app供免費使用。

而要是app的高級會員，每個月支付20元，可以開啟一個特別功能，讓線上的服務員伴隨用戶出門。

Citizen app政府事務主任說：「你在外頭若感到不安全，認為可能有人在跟縱你，或是去散步、晨運時，需要有人知道你的安全。」

線上的服務員將會透過用戶手機的鏡頭，確保用戶沒有危險，也可以在線上觀察用戶的路程，而要是有危險的話，也可以幫忙打911。

美國華商總會副會長譚念帖說：「這次派出的預防工具，是高科技的軟件，讓大家有新時代的方式，更好的保護自己和我們的家人。」

高級會員的年費是240元，Citizen送出總值500萬元，為期一年的認購，讓兩萬民眾免費索取。

有興趣多了解下載細節，請點擊網站：Citizen.com/promo-checkout，Redemption Code: STOPASIANHATESF。

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