Citizen app為灣區華人社區送出兩萬份一年的認購 協助打擊仇亞事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

有許多社區人士,會用名為Citizen的手機運用模式,來觀察社區中發生的事物,在舊金山的美國華商總會和Citizen app的公司合作,為灣區的華人社區送出兩萬分一年的認購,來打擊仇亞事件。

Citizen手機app公司表示,在灣區有64萬人使用,多數人用這個app,來知道社區中發生的事,例如罪案與車禍報告,而上載視頻的都是社區中的人士,Citizen app供免費使用。

而要是app的高級會員,每個月支付20元,可以開啟一個特別功能,讓線上的服務員伴隨用戶出門。

Citizen app政府事務主任說:「你在外頭若感到不安全,認為可能有人在跟縱你,或是去散步、晨運時,需要有人知道你的安全。」

線上的服務員將會透過用戶手機的鏡頭,確保用戶沒有危險,也可以在線上觀察用戶的路程,而要是有危險的話,也可以幫忙打911。

美國華商總會副會長譚念帖說:「這次派出的預防工具,是高科技的軟件,讓大家有新時代的方式,更好的保護自己和我們的家人。」

高級會員的年費是240元,Citizen送出總值500萬元,為期一年的認購,讓兩萬民眾免費索取。

有興趣多了解下載細節,請點擊網站:Citizen.com/promo-checkout,Redemption Code: STOPASIANHATESF。

