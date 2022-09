【有線新聞】

世界衛生組織總幹事譚德塞表示,全球過去一周的新型肺炎死亡個案,是兩年半以來最少,形容疫情結束在望,呼籲要把握時機。

世衛總幹事譚德塞:「現在是我們結束疫情最有利的時機,我們還未到,但終點已在望,已望見終點線,我們快要贏了,最壞的是現在才停下來,現在應要跑得更快衝過終點,獲取我們努力的回報。」

世衛指最新一周的報告顯示,全球各地疫情繼續呈下降趨勢,報告310萬宗新症,比上一周少28%,全球死亡個案亦下跌22%,是自疫情初期2020年3月以來最少,衛生專家預測有機會出現新變種病毒株引發新一波疫情,但希望引致的死亡個案,不會再次急升。

