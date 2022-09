德州8年前華裔四口之家遇害 疑犯舊金山落網（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

德州一宗8年前的兇殺案,透過DNA比對技術的進步,終於宣布破案,疑犯也在上週日於舊金山落網。

Timothy及Titus Sun兄弟,今年本該是大學及高中學生,與Jamie McClain的兩個兒子是最好的朋友。

McClain說:「自從他們小時候,他們一起踢足球,一起參與童子軍。」

但Sun兄弟沒有機會長大,Sun全家人在2014年的一個晚上遭到殺害,McClain在Sun家族的紀念地,談起8年前發生的兇殺案,還是難忍情緒,如今警方宣布已抓到疑兇。

McClain說:「我認為有機會看到正義,是帶來寬慰的,這兩個孩子是社區的寶貝,他們有著大好前途,被奪走是不公平的,我認為是伸張正義的時刻。」

這宗2014年的兇殺案,奪走了Maoye Sun與妻子Mei Xie,及他們的兩名兒子,震驚Cypress縣與當地華裔社區,他們的好友Zhang Jie也出面。

Zhang Jie說:「我其實蠻慶幸他們找到疑兇,希望正義得到伸張。」

警方在星期二宣布逮捕58歲的Feng Lu,新的線索也指向犯案動機與工作有關。

調查人員指,Lu因為Sun沒有為他做,職場上的推薦而感到不滿。

雖然Lu一開始是案件的嫌疑人,但警方遲遲無法證明疑犯與此案的關聯,直到近期的DNA技術進步,確認在Sun家中的錢包上找到Lu的DNA殘留。

Lu在舊金山遭逮捕,將被遣送回德州,面對司法程序。

Jie Zhang說:「彷彿就像昨日,他們還活著,我還看得到他們的臉,真的很困難、很困難,我慶幸他們找到人了。」

