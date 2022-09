【有線新聞】

瑞士網球名將費達拿宣布在下星期的利華盃後,將會退役。

費達拿表示,過去三年充滿挑戰,經歷各種傷患及手術,他很努力重拾比賽狀態,但明白身體的限制。

手握20項大滿貫冠軍,費達拿說他已經41歲,24年的網球生涯打了超過1,500場比賽,是時候接受退役的來臨。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。