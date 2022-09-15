美國鐵路工人醞釀週五罷工 30年來首次

September 15, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

全國的鐵路工人正醞釀在本星期五實行30年來首次大罷工，多個鐵路工會現正與聯邦勞工部的官員會面，試圖在最後關頭避免罷工，總統拜登本星期初也曾分別與勞資雙方代表溝通。

鐵路公司與鐵路工人工會的代表週三在首都華盛頓，與聯邦勞工部長Marty Walsh會面，試圖在本星期五限期前達成協議，以避免觸發一場大罷工。

鐵路工會人員主要是要求加人工，以及追溯討回自疫情以來的工作時數補償。

如果勞資雙方談判破裂，將會是全美30年來首次的鐵路工人大罷工，罷工拖得越長時間，帶來的衝擊就會越大，屆時就會令全國的貨物運輸停頓，衝擊美國的農業、能源、製造業和零售業的供應鏈，估計造成的經濟損失，每天可以高達20億元。

消息指出，12個鐵路工會之中，大部份都與資方達成初步協議，唯獨有兩大工會代表工程師和鐵路工人，在談判中仍然有分歧，其中一個鐵路工會更警告說，如果問題得不到解決，將會有一成人手離職。

全國主要鐵路工會人員有超過十萬人，這兩大工會佔了大約一半人手，如果真的發動罷工，將會影響大約6萬名工人，以及令到超過7千班火車服務停頓。

面對可能發生的鐵路大罷工，美國火車公司（Amtrak）率先在週三宣佈，由週四開始取消所有長途火車貨運服務。

除非勞資雙方達成協議，否則只有國會才有權叫停罷工，鐵路當局和多個商業組織包括美國商會和全國零售聯盟，都呼籲國會採取行動，阻止這場鐵路罷工。

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