美國鐵路工人醞釀週五罷工 30年來首次

【KTSF 張麗月報導】

全國的鐵路工人正醞釀在本星期五實行30年來首次大罷工,多個鐵路工會現正與聯邦勞工部的官員會面,試圖在最後關頭避免罷工,總統拜登本星期初也曾分別與勞資雙方代表溝通。

鐵路公司與鐵路工人工會的代表週三在首都華盛頓,與聯邦勞工部長Marty Walsh會面,試圖在本星期五限期前達成協議,以避免觸發一場大罷工。

鐵路工會人員主要是要求加人工,以及追溯討回自疫情以來的工作時數補償。

如果勞資雙方談判破裂,將會是全美30年來首次的鐵路工人大罷工,罷工拖得越長時間,帶來的衝擊就會越大,屆時就會令全國的貨物運輸停頓,衝擊美國的農業、能源、製造業和零售業的供應鏈,估計造成的經濟損失,每天可以高達20億元。

消息指出,12個鐵路工會之中,大部份都與資方達成初步協議,唯獨有兩大工會代表工程師和鐵路工人,在談判中仍然有分歧,其中一個鐵路工會更警告說,如果問題得不到解決,將會有一成人手離職。

全國主要鐵路工會人員有超過十萬人,這兩大工會佔了大約一半人手,如果真的發動罷工,將會影響大約6萬名工人,以及令到超過7千班火車服務停頓。

面對可能發生的鐵路大罷工,美國火車公司(Amtrak)率先在週三宣佈,由週四開始取消所有長途火車貨運服務。

除非勞資雙方達成協議,否則只有國會才有權叫停罷工,鐵路當局和多個商業組織包括美國商會和全國零售聯盟,都呼籲國會採取行動,阻止這場鐵路罷工。

